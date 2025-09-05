Ричмонд
Глава концерна «Белнефтехим» рассказал, от чего зависит цена на топливо и как удается не допустить ее резкого роста

«Мы напрямую зависим от многих факторов — от котировок на нефть до курсообразования. Но, понимая, что топливо — продукт важный и чувствительный для многих отраслей, мы стараемся сглаживать влияние этих макроэкономических показателей. Если цена на нефть резко растет, то топливо в цене меняется не сильно», — рассказал Илья Икан.

5 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Цена на бензин и дизтопливо зависит от макроэкономических параметров. Об этом рассказал председатель концерна «Белнефтехим» Илья Икан накануне профессионального праздника — Дня работников нефтяной, газовой и топливной промышленности в интервью на телеканале ОНТ, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам главы концерна, цена на бензин и дизтопливо зависит от макроэкономических параметров.

«Мы напрямую зависим от многих факторов — от котировок на нефть до курсообразования. Но, понимая, что топливо — продукт важный и чувствительный для многих отраслей, мы стараемся сглаживать влияние этих макроэкономических показателей. Если цена на нефть резко растет, то топливо в цене меняется не сильно. И это заметно. Если цена на нефть меняется в сторону понижения, и цена на топливо не быстро реагирует. Это, конечно, стоит определенных затрат, но построенная структура и комплекс мер финансовых и технических позволяет нам поддерживать на достойном уровне и запасы, и прослойку, обеспечивающую комфортную цену для отрасли», — рассказал Илья Икан. -0-