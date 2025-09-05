От полипропилена до красок. Какие новые виды продукции планирует выпускать «Белнефтехим»

5 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Полипропилен, различные виды полиэтилена, красок и композитных материалов планируют производить на белорусских нефтехимических производствах. Об этом рассказал председатель концерна «Белнефтехим» Илья Икан накануне профессионального праздника — Дня работников нефтяной, газовой и топливной промышленности в интервью на телеканале ОНТ, передает корреспондент БЕЛТА.
Очередным этапом развития концерна «Белнефтехим», по словам его руководителя, наряду с нефтепереработкой, будет нефтехимическое направление.
«Это мировой тренд. И мы планируем в ближайшее время на Мозырском НПЗ освоить выпуск сначала пропилена, затем полипропилена, на филиале “Нафтана” — полиэтилена. Для нас это по сути совершенно новый продукт. Беларусь полипропилен активно импортирует, так как он используется практически во всех отраслях. Это будет для страны новый, импортозамещающий проект», — рассказал Илья Икан.
Реализация данных весьма дорогостоящих проектов будет осуществляться поэтапно с увеличением производственных площадей заводов.
Он также рассказал, что концерн планирует также освоить выпуск новых видов полиэтилена, перекиси водорода, которые будут дорабатываться с целью производства других наименований, в перспективе появятся и новые виды красок и композитных материалов. -0-