Путин: Россия входит в пятерку лидеров по авиационным и ракетным двигателям

Президент России Владимир Путин высказался на тему отечественной отрасли, производящей авиационные и ракетные двигатели. По словам главы государства, РФ входит в пятерку мировых лидеров в этой сфере, и с ее наработками мало кому удается сравниться.
«Подчеркну, что, как и в советское время, так сегодня, Россия входит в пятерку мировых лидеров по разработке и выпуску авиационных и ракетных двигателей», — заявил президент.
Путин подчеркнул, что двигателестроение — это стратегически значимая отрасль, важная как для гражданского применения, так и для военного. Также глава государства отметил лидерство России в космической отрасли, также тесно связанной со строительством ракетных двигателей.
Ранее KP.RU сообщил, что после саммита Шанхайской организации сотрудничества, официального визита в Китай и участия в Восточном экономическом форуме во Владивостоке, Путин прилетел в Самару. Здесь президент участвует во встрече по развитию двигателестроения.