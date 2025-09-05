Ричмонд
Путин: Россия входит в пятерку лидеров по авиационным и ракетным двигателям

Путин заявил, что авиационным и ракетным двигателям РФ почти нет равных.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин высказался на тему отечественной отрасли, производящей авиационные и ракетные двигатели. По словам главы государства, РФ входит в пятерку мировых лидеров в этой сфере, и с ее наработками мало кому удается сравниться.

«Подчеркну, что, как и в советское время, так сегодня, Россия входит в пятерку мировых лидеров по разработке и выпуску авиационных и ракетных двигателей», — заявил президент.

Путин подчеркнул, что двигателестроение — это стратегически значимая отрасль, важная как для гражданского применения, так и для военного. Также глава государства отметил лидерство России в космической отрасли, также тесно связанной со строительством ракетных двигателей.

Ранее KP.RU сообщил, что после саммита Шанхайской организации сотрудничества, официального визита в Китай и участия в Восточном экономическом форуме во Владивостоке, Путин прилетел в Самару. Здесь президент участвует во встрече по развитию двигателестроения.