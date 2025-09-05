Ричмонд
Путин: Двигатели вертолетов «Ансат» и самолетов Superjet целиком импортозамещены

Путин рассказал о полном импортозамещении двигателей на вертолете и самолете.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин, принимая участие во встрече по развитию двигателестроения в Самаре, рассказал о прогрессе в импортозамещении этой отрасли. Глава государства отметил, что удалось полностью избавиться от импортных запчастей в самолетах модели Superjet и вертолетах модели «Ансат».

«В этом году завершено импортозамещение двигателей на вертолётах Ансат и самолётах Сухой Суперджет», — заявил Путин.

Отметим, что глава государства говорит о гражданских вертолете и самолете. «Ансат» — летательный аппарат, способный пролететь без дозаправки 660 километров, и может работать при температурах от −45 до +50 градусов по Цельсию. На этих вертолетах стоят двигатели ВК-650 В, разработанный специалистами ОДК.

Ранее KP.RU сообщил, что Путин рассказал о лидерстве в сфере двигателестроения для авиации и ракет. Российская Федерация устойчиво входит в пятерку мировых лидеров в этой отрасли.