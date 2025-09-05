Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россия готова поставлять комплектующие для проектируемого в Китае широкофюзеляжного самолёта

Россия готова поставлять комплектующие для проектируемого в КНР широкофюзеляжного пассажирского самолёта.

Россия готова поставлять комплектующие для проектируемого в КНР широкофюзеляжного пассажирского самолёта. Об этом заявил журналистам вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

«Ну, во-первых, ещё пока самого самолёта нет. Поэтому как самолёт появится, то и поставки появятся. Мы готовы к осуществлению таких поставок. В первую очередь идёт речь о тех компетенциях, которые мы сформировали. Это композитное крыло, а также тяжёлый двигатель на базе газогенератора ПД-35», — отметил он.

По словам Мантурова, речь идёт о силовой установке тягой 26 тонн, которая сейчас ложится в основу нового военно-транспортного самолёта Ил-100, а также может использоваться в перспективных версиях пассажирских лайнеров МС-21−500 и МС-21−600. «Такая опция существует, но решение остаётся за нашими китайскими партнёрами», — добавил вице-премьер.

Узнать больше по теме
Денис Мантуров: биография, личная жизнь и карьера
Денис Валентинович Мантуров — государственный деятель, экономист, один из лидеров в правительстве России. Он известен своими амбициозными реформами, активным участием в развитии отечественного производства. Его путь — это история целеустремленности, профессионального роста и влияния на ключевые отрасли экономики России. Рассмотрим основные этапы его жизни и карьеры.
Читать дальше