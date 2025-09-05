Россия готова поставлять комплектующие для проектируемого в Китае широкофюзеляжного самолёта

Россия готова поставлять комплектующие для проектируемого в КНР широкофюзеляжного пассажирского самолёта. Об этом заявил журналистам вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
«Ну, во-первых, ещё пока самого самолёта нет. Поэтому как самолёт появится, то и поставки появятся. Мы готовы к осуществлению таких поставок. В первую очередь идёт речь о тех компетенциях, которые мы сформировали. Это композитное крыло, а также тяжёлый двигатель на базе газогенератора ПД-35», — отметил он.
По словам Мантурова, речь идёт о силовой установке тягой 26 тонн, которая сейчас ложится в основу нового военно-транспортного самолёта Ил-100, а также может использоваться в перспективных версиях пассажирских лайнеров МС-21−500 и МС-21−600. «Такая опция существует, но решение остаётся за нашими китайскими партнёрами», — добавил вице-премьер.