Путин объявил о начале новой эпохи в российском авиастроении

Президент Владимир Путин дал мощный импульс авиастроению.
Президент Владимир Путин неожиданно продлил свою командировку. После Китая и Приморья он решил заехать еще и в Самару. Повод — своими глазами увидеть результаты работы двигателестроительных предприятий. Совпадение или нет, но это случилось через пару дней после появления информации от главы «Ростеха» Сергея Чемезова о том, что Россия будет поставлять свои двигатели Китаю. Эксперты говорят, что это — пример кооперации, но в то же время видят риски утечки технологий.
Интригу создал сам Путин во время пленарного заседания ВЭФ-2025. Он сказал, что у России «есть договоренность с Китаем в области авиации». «Сейчас я перемещусь в другой город России, будем там заниматься двигателестроением», — сказал президент.
Этим городом и оказалась Самара. Путин приехал на ОДК-Кузнецов (входит в состав «Ростеха»). Предприятие специализируется на авиационном (для боевых самолетов, в том числе знаменитых «Белых лебедей») и космическом двигателестроении.
Выставку устроили в одном из корпусов. Там представили не только двигатели производства ОДК-Кузнецов, но и других предприятий Объединенной двигателестроительной корпорации. Здесь же — даже новейший ПД-14, который разрабатывался с 2014 года, и только-только будет запускаться в серию.
Путин осмотрел каждый из представленных двигателей. По отдельным из них подробно расспросил специалистов. По сути, в руках тех, кто производит движки для самолетов, вертолетов (хоть военного, хоть гражданского назначения), зависит будущее российского авиапрома.
После осмотра представленных двигателей Путин провел совещание. Он назвал двигателестроение «одним из ключевых показателей технологического развития и суверенитета» страны. По словам президента, ему хотелось посмотреть, как реализуются программы по разработке и производству двигателей для пассажирской, транспортной и боевой авиации, для освоения космоса и для ТЭК.
Путин отметил, что Россия остается одним из мировых лидеров по разработке и выпуску авиационных и ракетных двигателей. «Только за последние четыре года количество поставленных авиадвигателей увеличилось более чем на 50 процентов — с 791 до одной тысячи 227 штук. В этом году завершено импортозамещение двигателей на вертолетах “Ансат” и самолетах “Сухой Суперджет”, — сказал Путин. — Такая позитивная динамика в отрасли создает условия для укрепления индустриального, технологического суверенитета страны, для обновления транспорта, энергетики и в целом для экономического роста и достижения национальных целей развития».
Он поставил задачу и дальше совершенствовать двигатели и проектировать новые, применять самые передовые технологии. «Необходимо оперативно завершить разработку и начинать серийный выпуск турбореактивного двигателя ПД-26. Это, напомню, первый авиадвигатель большой тяги, разработанный в России. У него принципиально новые возможности по мощности, тяге. При этом он эффективный и экономичный», — поставил задачу Путин.
Как отметил президент, реализация этого проекта позволит модернизировать и военно-транспортную авиацию, и «откроет перспективы для строительства широкофюзеляжного гражданского лайнера нового поколения». «Мы знаем, кооперация здесь возможна, и наши возможные партнеры тоже проявляют к этому большой, повышенный интерес», — без уточнения деталей отметил глава государства.
Коллективам корпорации предстоит и дальше работать над выпуском двигателей ракет-носителей. При этом стоит задача — не только закрывать собственные потребности, но и выходить на мировые рынки. А для газотранспортной отрасли предстоит разработать «ряд инновационных двигателей» для энергетики. «С учетом наших больших планов по газификации регионов России по новым экспортным маршрутам, включая проект “Сила Сибири — 2”, — это крайне важная тема», — подчеркнул Путин.
Буквально за пару дней до приезда Путина на самарское предприятие гендиректор госкорпорации «Ростех» (в нее входит завод) Сергей Чемезов сообщил в интервью «Известиям», что среди «перспективных направлений» компании — расширение «кооперации с Китаем в области авиации и вертолетостроения». В частности, речь идет о двигателях для китайского авиапрома и космического ракетостроения.
Зампред комитета Госдумы Денис Кравченко подтвердил URA.RU, что такие переговоры ведутся. «У китайской стороны есть ряд важнейших для нас принципиальных технологий, поэтому уверен, что это будет равнозначный обмен и взаимовыгодное сотрудничество. Сегодня Россия и Китай активно сближают свои позиции. Мы видим, что по итогам поездки президента в КНР подписан ряд серьезных соглашений, в том числе по “Силе Сибири — 2” и другим проектам. Думаю, что это будет такой комплексный контракт, многосторонний и многовекторный. Надеюсь, что в авиации, в космонавтике, в атомной промышленности, в энергетике наше сотрудничество с Китаем будет развиваться конструктивно», — отметил Кравченко.
Между тем с появлением информации о продаже китайцам двигателей для авиа- и ракетостроения эксперты начали высказывать опасения, что вместе с этой продукцией в Поднебесную уйдут и технологии. Кстати, так произошло с одним из украинских предприятий — технологии производства ракетных двигателей утекли в США. Гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин, впрочем, не считает, что такие риски существуют в случае с Китаем. «Это сотрудничество можно назвать сопряжением усилий. И это наверняка будет взаимовыгодный обмен», — убежден политолог.
Китайцы вряд ли решат воспользоваться случаем и перенять российские технологии в двигателестроении, считает гендиректор Института инструментов политического анализа Александр Шпунт. Они, по мнению политолога, способны сами создать эту продукцию. «У Китая огромный прорыв в самых разных технологических областях. Если мы можем их научить тому, что они не научились пока делать, и обменять это выгодно для нас, это — преимущество России, а не недостаток. Разработка собственного — это очень дорогой проект. Поэтому китайцы пока не хотят тратить деньги и ресурсы на создание того, что Россия уже сделала. И ничего плохого здесь нет», — отметил Шпунт.
По мнению политолога, Россия и Китай вполне могли достичь договоренности по обмену двигателестроительными технологиями, с одной стороны, и микропроцессорами, электроникой — с другой. Кроме того, есть еще одно системное перспективное направление сотрудничества — редкоземельные металлы.
«Это очень важно для нового технологического уклада. А у китайцев самые большие запасы, есть технология добычи. У России редкоземы есть, но технологий нет: советская уже устарела. Если появилась возможность обменяться этими технологиями, почему бы и нет», — резюмировал Александр Шпунт.