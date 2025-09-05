Путин объявил о начале новой эпохи в российском авиастроении

Китайцы вряд ли решат воспользоваться случаем и перенять российские технологии в двигателестроении, считает гендиректор Института инструментов политического анализа Александр Шпунт. Они, по мнению политолога, способны сами создать эту продукцию. «У Китая огромный прорыв в самых разных технологических областях. Если мы можем их научить тому, что они не научились пока делать, и обменять это выгодно для нас, это — преимущество России, а не недостаток. Разработка собственного — это очень дорогой проект. Поэтому китайцы пока не хотят тратить деньги и ресурсы на создание того, что Россия уже сделала. И ничего плохого здесь нет», — отметил Шпунт.