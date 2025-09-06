Ричмонд
Нацбанк назвал курс доллара и курс евро на 6 сентября

Нацбанк Беларуси установил курс евро, курс доллара и курс российского рубля на 6 сентября, субботу.

Источник: Комсомольская правда

В Национальном банке определили валютные курсы на 6 сентября, субботу. В итоге курс евро, курс доллара и курс российского рубля остались прежними в первые выходные осени.

Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.

Так, на субботу, 6 сентября, Национальный банк установил следующие валютные курсы: 1 доллар США равен 2,9994 белорусского рубля, 1 евро — 3,4921 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,6959 белорусского рубля.

В сравнении с курсами валют, которые были установлены на пятницу, 5 сентября, курс доллара, курс евро и курс российского рубля остались прежними.

