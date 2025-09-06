Tesla лишила Маска зарплаты, но выплатит ему триллион долларов

Издание отмечает, что таким образом предприниматель может усилить свои позиции по контролю за компанией. Он также получит иные финансовые выгоды. Однако при этом Маска его компания хочет лишить постоянно заплаты. Вместо нее и предлагается система премиальных за амбициозные задачи.