Tesla лишила Маска зарплаты, но выплатит ему триллион долларов

Американский миллиардер Илон Маск может получить от компании Tesla компенсацию в размере одного триллиона долларов в качестве беспрецедентных в истории США премиальных. Об этом пишет Bloomberg.
«Tesla Inc. предложила новое компенсационное соглашение генеральному директору Илону Маску, потенциальная сумма которого составляет около одного триллиона долларов. Это огромный пакет, не имеющий прецедентов в корпоративной Америке», — говорится в сообщении.
Однако чтобы получить эти деньги, Маску придется выполнить некоторые условия. Ему необходимо расширить бизнес компании в направлении роботакси. Также он будет должен довести стоимость компании до 8,5 миллиарда долларов.
Издание отмечает, что таким образом предприниматель может усилить свои позиции по контролю за компанией. Он также получит иные финансовые выгоды. Однако при этом Маска его компания хочет лишить постоянно заплаты. Вместо нее и предлагается система премиальных за амбициозные задачи.
