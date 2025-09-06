Новосибирские предприниматели активно инвестируют в развитие брендов

Опрос показал, что более половины бизнесменов столицы Сибири уверены: бренд напрямую влияет на продажи. Большинство готовы вкладывать в его продвижение десятки и сотни тысяч рублей.
По данным исследования Яндекс Маркета, в котором приняли участие свыше 1200 предпринимателей ритейла из Новосибирска, 55% уверены, что сильный бренд — стратегический инструмент для роста бизнеса.
Каждый второй отмечает, что узнаваемая марка помогает формировать уникальный стиль компании, 41% связывают её с лояльностью покупателей, а почти треть считают, что бренд позволяет выделяться среди конкурентов. При этом две трети респондентов уверены: в онлайн-продажах покупатели всё чаще ориентируются именно на марку и производителя. Особенно это важно в категориях «электроника», «красота и здоровье» и «спорт и отдых».
Девять из десяти предпринимателей уже вложились в брендинг или собираются сделать это в ближайшее время. Чаще всего бизнесмены инвестируют в создание фирменного стиля, оформление карточек товаров и витрин, а также продвижение на маркетплейсах и в соцсетях.
Размеры вложений разнятся: большинство планируют тратить от 70 до 150 тысяч рублей в течение полугода, пятая часть — до 300 тысяч, около 4% — свыше 300 тысяч. Если результат оправдает ожидания, девять из десяти готовы увеличить бюджет на продвижение бренда.