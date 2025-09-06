Трампа разочаровался решением Индии продолжить закупки российской нефти

Президент США Дональд Трамп выразил недовольство решением Индии продолжать закупки российской нефти в крупных объемах. По его словам, эта позиция была прямо доведена до руководства в Нью-Дели.
Американский лидер отметил, что именно этот фактор стал одной из причин введения Вашингтоном 50-процентных пошлин на индийские товары.
Тем временем министр торговли США Говард Латник заявил, что Индия по-прежнему отказывается открывать внутренний рынок для американских компаний, сохраняет закупки российской нефти и продолжает участие в объединении БРИКС.
Ранее министр нефти и газа Индии Хардип Сингх Пури заявил, что обвинения в адрес Нью-Дели в нарушениях при закупках российской нефти не имеют под собой никаких оснований.