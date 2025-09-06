Мантуров: Россия готова к поставкам комплектующих для китайского самолета

Россия готова поставить ключевые комплектующие для китайского широкофюзеляжного самолета, включая композитное крыло и тяжелый авиационный двигатель. Об этом сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров, подчеркнув, что такие технологии были отработаны в рамках проекта МС-21.
По его словам, речь идет о двигателе на базе газогенератора ПД-35 тягой 26 тонн, который станет основой для военно-транспортного самолета Ил-100, а в перспективе может быть использован и в новых модификациях МС-21−500 и МС-21−600.
Мантуров отметил, что возможность поставок уже проработана, однако окончательное решение будет зависеть от китайской стороны и ее производственных планов.
Ранее сообщалось, что спрос на российские товары в Китае постоянно растёт, пристальное внимание уделяется цифровизации товарооборота между РФ и КНР.