Песков раскрыл, соблюдены ли интересы России в соглашении по «Силе Сибири — 2»

Ранее проект «Сила Сибири-2» обсуждался на высшем уровне между президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином, которые поручили ускорить его реализацию. В апреле 2025 года «Газпром» и CNPC подписали меморандум о стратегическом сотрудничестве, согласовав строительство газопровода и увеличение поставок газа в Китай по действующим маршрутам.