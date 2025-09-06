Ричмонд
Песков раскрыл, соблюдены ли интересы России в соглашении по «Силе Сибири — 2»

Соглашение между «Газпромом» и Китайской национальной нефтегазовой корпорацией (CNPC) по проекту «Сила Сибири — 2» представляет собой исключительно коммерческую сделку, а не политическое решение. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Песков рассказал про новое соглашение по «Силе Сибири-2».

«Это коммерческая сделка, это не политическая сделка, а именно коммерческая. Коммерческая сделка может быть только взаимовыгодная», — заявил он в интервью РИА Новости на площадке Восточного экономического форума.

Ранее проект «Сила Сибири-2» обсуждался на высшем уровне между президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином, которые поручили ускорить его реализацию. В апреле 2025 года «Газпром» и CNPC подписали меморандум о стратегическом сотрудничестве, согласовав строительство газопровода и увеличение поставок газа в Китай по действующим маршрутам.

