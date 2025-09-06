Основатель 2ГИС из Новосибирска продал долю компании за миллиарды

Сервис, начинавший как городской справочник, сегодня работает более чем в 1000 городах России и Казахстана.
Александр Сысоев, сооснователь новосибирского сервиса 2ГИС, продал свою долю в ООО «Дубльгис» и полностью ушёл из компании. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Сделка, закрытая в конце июля, оценивается экспертами в 5,5 млрд рублей. Покупателем стало ООО «Цифровые активы», ранее выкупившее 71,94% акций УК ООО «Дубльгис».
Напомним, что 2ГИС был основан в 1999 году в Новосибирске братьями Сысоевыми. Сервис, начинавший как городской справочник, сегодня работает более чем в 1000 городах России и Казахстана.