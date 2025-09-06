Демешин объявил о расширении числа получателей дальневосточной ипотеки

Одним из ключевых решений главы государства стало расширение программы дальневосточной и арктической ипотеки. Теперь она будет доступна всем многодетным семьям вне зависимости от возраста родителей.
«Это абсолютно логичное решение, о котором мы просили давно. Сегодня у нас действует ограничение до 36 лет, но семьи заводят детей и в более зрелом возрасте, и им также необходима поддержка», — отметил губернатор.
Демешин подчеркнул, что новые меры социальной поддержки будут распространяться на всех жителей края, а реализованные изменения повысят доступность жилья для семей с детьми.