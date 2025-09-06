Ричмонд
Демешин объявил о расширении числа получателей дальневосточной ипотеки

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин прокомментировал поручения Президента, прозвучавшие на пленарном заседании X Восточного экономического форума. Озвученные инициативы напрямую затронут социальную сферу региона, написал он в своём Telegram-канале.

Источник: Freepik

Одним из ключевых решений главы государства стало расширение программы дальневосточной и арктической ипотеки. Теперь она будет доступна всем многодетным семьям вне зависимости от возраста родителей.

«Это абсолютно логичное решение, о котором мы просили давно. Сегодня у нас действует ограничение до 36 лет, но семьи заводят детей и в более зрелом возрасте, и им также необходима поддержка», — отметил губернатор.

Демешин подчеркнул, что новые меры социальной поддержки будут распространяться на всех жителей края, а реализованные изменения повысят доступность жилья для семей с детьми.