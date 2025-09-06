Ричмонд
В Польше сочли «угрозой безопасности» зарубежные овощи и газопровод «Северный поток»

Роберт Телус, бывший глава Министерства сельского хозяйства и развития села Польши, подверг критике соглашение между Еврокомиссией и южноамериканским экономическим объединением «МЕРКОСУР» о поставках агропродукции в Европу. Его слова приводит информагентство EurAsia Daily.

«Продовольственная безопасность не менее важна, чем военная и энергетическая безопасность… Как европейские и польские фермеры, мы не сможем конкурировать с продуктами питания, производство которых намного дешевле», — процитировали Роберта Телуса на EADaily.

Он добавил, что председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен лоббирует интересы транснациональных корпораций, которые являются собственниками агропредприятий в Южной Америке.

По словам экс-министра, зависимость от сельхозпродукции объединения «МЕРКОСУР» также опасна, как и зависимость от российского газа, который поставлялся по трубопроводу «Северный поток».

Важно добавить, что попытки Евросоюза «обезопасить» себя отказом от углеводородов из РФ наносят удар в конечном итоге по самому региону. Ранее член Совета Федерации Алексей Пушков объяснил, почему газопровод «Сила Сибири» сможет обогатить как Россию, так и Китай.

