Гарантийный фонд Новосибирской области помог привлечь 3,6 млрд рублей

Губернатор Андрей Травников отметил: инвестиционная активность в регионе остаётся высокой, несмотря на сложности.

В 2025 году Гарантийный фонд Новосибирской области выдал 188 поручительств на сумму 1,7 млрд рублей. Благодаря им малый и средний бизнес привлёк 3,6 млрд рублей кредитов. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Впервые стали доступны поручительства под залог прав на интеллектуальную собственность — это открывает новые возможности для инновационных компаний. Также Фонд микрофинансирования выдал 290 микрозаймов на 678 млн рублей.

По итогам 2024 года объём инвестиций в основной капитал достиг 590,6 млрд рублей (+40% к 2023). В этом году ожидается 628,2 млрд рублей. Только за первое полугодие уже вложено 219,9 млрд.

Ранее сообщалось, что Новосибирская область показала рекордно низкий уровень безработицы.