Стереотип о «летучести» зумеров на работе опровергнут исследованием

Главным фактором при выборе работы для поколения Z остается зарплата и бонусы (53%). На втором месте — гибкий график и возможность работать удаленно (40%), на третьем — баланс между карьерой и личной жизнью (35%). Репутация крупного работодателя при этом интересует лишь 14% опрошенных, что говорит о смене ценностей: молодежь выбирает не бренд компании, а качество конкретных условий. Также эксперты считают, что для удержания молодых кадров работодателям необходимо предлагать не только конкурентные зарплаты, но и гибкий формат занятости, возможности для развития и комфортную рабочую среду.