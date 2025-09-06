Ричмонд
В Новосибирской области строительство упало, а цены выросли

Экономика региона держится за счёт потребления, но падение строительной активности может повлиять на рынок недвижимости и занятость.

За семь месяцев 2025 года в Новосибирской области выросли цены, но снизилось строительство — следует из данных Новосибирскстата. На это обратили внимание в «BFM-Новосибирск».

Оборот розницы прибавил 3,6%, услуги населению — 4,1%, сфера общепита — 2,2%. Однако на фоне роста потребительских цен на 4,8% (в годовом выражении) особенно остро подорожали продукты — в среднем на 6%.

Индекс промышленного производства остался на уровне прошлого года — 100%, но объём строительных работ упал до 98,1% от 2024-го. Ввод жилья сократился на 11% — один из самых заметных спадов за последние годы.

При этом реальные денежные доходы новосибирцев выросли на 7,9% год к году, что выше инфляции. Экономика региона держится за счёт потребления, но падение строительной активности может повлиять на рынок недвижимости и занятость.

Ранее стало известно, что Новосибирская область вошла в рейтинг регионов по зарплатам.