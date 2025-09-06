Балынин: работающим пенсионерам трижды повысят пенсию в 2026 году

Работающим пенсионерам трижды проиндексируют пенсии в 2026 году, сообщил aif.ru кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.
Со следующего года вводится дополнительная индексация пенсий пенсионерам в апреле. Соответственно, у всех пенсионеров индексация будет происходить 2 раза — в феврале и апреле 2026 года, напомнил экономист.
«Для работавших в 2025 году пенсионеров будет ещё и беззаявительный перерасчёт страховых пенсий в августе 2026 года. То есть, по сути, работающих пенсионеров ждёт три повышения страховых пенсий в следующем году», — сказал Балынин.
Ранее сообщалось, что средняя пенсия у работающих россиян выросла почти на 20% за год.