Песков: РФ никогда не будет продавать энергоресурсы по невыгодной цене

Россия не станет реализовывать свои энергоресурсы по условиям, которые могут нанести ущерб её интересам, подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме.
Отвечая на вопрос о проекте газопровода «Сила Сибири — 2», представитель Кремля отметил, что в подобных соглашениях приоритетом всегда остаётся выгода для страны.
По его словам, российская сторона в любом случае будет обеспечивать такие условия сотрудничества, которые отвечают её стратегическим и экономическим интересам.
Ранее Песков на полях Восточного экономического форума заявил, что соглашение по проекту «Сила Сибири — 2» носит исключительно коммерческий характер и не связано с политикой.