Мантуров назвал ориентировочные сроки начала сборки «Волги»

Ранее Life.ru писал, что в текущих экономических условиях приобретение новых автомобилей китайских марок может быть финансово нецелесообразным и привести к значительным убыткам. Эксперты отмечают, что увеличение утилизационного сбора в сочетании с высокой ключевой ставкой делает такие сделки экономически невыгодными. Дилеры имеют большие запасы автомобилей, а покупатели предпочитают выжидать возвращения европейских брендов.