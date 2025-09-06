Ричмонд
Мантуров назвал ориентировочные сроки начала сборки «Волги»

«Группа ГАЗ» рассчитывает начать первые этапы сборки и производства автомобиля «Волга» к весне 2026 года. Об этом сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров на брифинге.

Источник: Life.ru

«Насколько мне известно, насколько мне докладывалось, они рассчитывают к весне следующего года уже начать первые этапы сборки и производства», — заявил Мантуров.

В то же время Мантуров не стал комментировать возможность участия китайских партнёров в данном проекте.

Ранее Life.ru писал, что в текущих экономических условиях приобретение новых автомобилей китайских марок может быть финансово нецелесообразным и привести к значительным убыткам. Эксперты отмечают, что увеличение утилизационного сбора в сочетании с высокой ключевой ставкой делает такие сделки экономически невыгодными. Дилеры имеют большие запасы автомобилей, а покупатели предпочитают выжидать возвращения европейских брендов.

