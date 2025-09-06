Ричмонд
Замгенсека Хан: концепция Банка развития ШОС находится в проработке

Решение о формировании Банка развития было принято на последнем саммите в Тяньцзине.

Источник: Аргументы и факты

Концепция Банка развития ШОС находится на этапе детальной проработки, сообщил ТАСС заместитель генерального секретаря организации Сухэль Хан. По его словам, оформлением инициативы займутся эксперты из всех стран-участниц объединения.

Отвечая на вопрос о составе возможных участников будущего банка, Хан отметил, что пока речь идёт только о зафиксированной на саммите идее. Дальнейшие шаги по созданию и продвижению структуры будут вырабатываться совместно специалистами государств ШОС.

Напомним, решение о формировании Банка развития было принято на последнем саммите в Тяньцзине. В итоговой декларации страны подчеркнули значимость финансового сотрудничества для стимулирования экономического роста в регионе, а также подтвердили намерение увеличивать использование национальных валют во взаимных расчётах.

Ранее специальный представитель президента РФ по сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что Экономика стран Шанхайской организации сотрудничества демонстрирует опережающие темпы роста по сравнению с экономиками Европы и Великобритании.

