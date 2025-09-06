С 1 января 2026 года в Омской области вырастет тариф на автобусы

Стоимость проезда увеличится до 3,17 рубля за километр пути, что на 13 копеек больше текущей ставки. Эти изменения будут действовать в течение всего 2026 года.
Кроме того, за провоз одного места багажа на межмуниципальных маршрутах пассажирам предстоит заплатить 20% от стоимости проезда.
Напомним, что последняя корректировка тарифов для муниципальных маршрутов была проведена в апреле 2025 года, когда цена за километр была повышена до 3,04 рубля. До этого, в течение 10 лет, тариф оставался на уровне 2 рублей за километр пути.