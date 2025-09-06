MAX не будет доносить властям: эксперт опроверг миф о новом российском мессенджере

В последнее время в интернете появилось много слухов о мессенджере MAX, утверждающих, что он якобы будет «доносить» властям на пользователей за использование VPN или чтение запрещенных материалов. Однако предприниматель и основатель социальной сети для инвесторов Владислав Никонов развеял нелепый миф.
— Технически это невозможно: мессенджер не может контролировать весь цифровой трафик. Да, интеграция с государственными сервисами может усилить контроль в отдельных случаях, но массового «надзора за каждым сообщением» ожидать не стоит, — объяснил эксперт в беседе с KP.RU.
Отмечается, что такое утверждение можно применить к любому приложению на телефоне, будь то российское или иностранное. Прецедентов, когда приложения отправляли данные в госорганы, в России не было.
MAX — это первый национальный мессенджер России, который был представлен несколько месяцев назад. Он предназначен для создания отечественной цифровой экосистемы, которая объединит переписку, звонки, госуслуги и электронные документы. Сейчас мессенджер проходит бета-тестирование, а полноценную версию обещают выпустить в начале осени.