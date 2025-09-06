MAX не будет доносить властям: эксперт опроверг миф о новом российском мессенджере

В последнее время в интернете появилось много слухов о мессенджере MAX, утверждающих, что он якобы будет «доносить» властям на пользователей за использование VPN или чтение запрещенных материалов. Однако предприниматель и основатель социальной сети для инвесторов Владислав Никонов развеял нелепый миф.