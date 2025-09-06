Азиатские СМИ уделили большое внимание выступлению Путина на ВЭФ

Центральное телевидение Китая опубликовало материал с заявлением российского президента о том, что что Москва является лучшим местом для встречи РФ и Украины на высшем уровне, и что Россия обеспечит безопасность такой встречи. Телеканал также отметил слова Путина о том, что отмена визового режима для граждан России и Китая будет способствовать резкому росту числа взаимных туристических поездок, процитировав его слова о том, что Москва ценит решение политического руководства Китая о безвизовом режиме для граждан РФ.