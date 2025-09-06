Решение Трампа подтолкнуло союзника США к сотрудничеству с Россией

Поставки кофе в Россию могут увеличиться на фоне действий администрации президента США.
Лаос рассматривает возможность перенаправления поставок кофе с рынка США на российский после введения новых торговых пошлин главой Белого дома Дональдом Трампом. Об этом заявил премьер-министр Лаоса Сонсай Сипхандон на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).
«Если пошлины США делают нашу продукцию слишком дорогой, и там ее покупать не будут, мы увеличим за счет этого объем поставок в Россию», — сказал Сипхандон. Его слова приводит РИА Новости.
Премьер-министр добавил, что в перечень товаров, экспортируемых Лаосом в Соединенные Штаты, входит сельскохозяйственная продукция, в частности кофе. В настоящее время лаосский кофе поставляется на американский рынок, однако он также экспортируется и в Россию. Ожидается, что объемы поставок этой продукции в Россию могут быть увеличены.
Ранее на полях ВЭФ президент Российской Федерации Владимир Путин провел переговоры с премьер-министром Лаоса Сонсаем Сипхандоном. В ходе встречи глава российского государства подчеркнул, что у России имеется значительное число партнеров практически во всех странах Азиатско-Тихоокеанского региона. Путин также отметил, что двусторонние отношения между Россией и Лаосом успешно развиваются по основным направлениям, в том числе в сфере взаимодействия силовых ведомств, передает 360.ru.