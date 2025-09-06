Ричмонд
В Хабаровске запустят аналог наземного метро

Соглашение о включении краевой столицы в проект «Городская электричка» подписан на полях ВЭФ-2025.

Источник: Хабаровский край сегодня

Транспортную доступность отдалённых микрорайонов Хабаровска улучшит проект РЖД «Городская электричка». Это аналог лёгкого наземного метро, когда железнодорожные составы берут на себя функции внутригородского транспорта. Соглашение об этом на полях ВЭФ-2025 подписали профильный зампред регионального правительства Ирина Горбачёва и глава ДВЖД Евгений Вейде, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

— Проект направлен на увеличение объёма пассажирских перевозок благодаря улучшению транспортной системы внутригородских маршрутов и интеграции с другими видами общественного транспорта, — заявил начальник ДВЖД Евгений Вейде.

Наиболее успешно городские электропоезда в настоящее время интегрированы в транспортную систему Москву. В мегаполисе действует сразу несколько так называемых диаметров, которые существенно дополняют перегруженные метро и автомагистрали. Также городские электрички используются в Красноярске, Ростове-на-Дону, Челябинске и в ряде других крупных городов России.

Хабаровск, через большую часть которого проходят пути Транссиба, имеет все возможности для использования потенциала железных дорог, в том числе, и в качестве внутригородского транспорта.

— Проект крайне значимый для жителей краевой столицы: современные электропоезда, охватывающие удалённые от центра районы, сделают дорогу до места учёбы, работы или вокзала быстрой и удобной. Городская электричка должна стать частью единой пассажирской системы Хабаровска — по сути, наземным метро, доступным каждому, — высказалась заместитель председателя правительства Хабаровского края по инфраструктуре Ирина Горбачёва.

Дальневосточная магистраль и Хабаровский край активно сотрудничают в сфере обеспечения населения качественными транспортными услугами. В конце прошлого года на железнодорожном вокзале Комсомольска-на-Амуре открылся новый транспортно-пересадочный узел. Это решение позволяет пассажирам поездов с комфортом продолжить своё путешествие на автобусах пригородного и междугороднего сообщения, обеспечивая им удобство и оперативность пересадок.