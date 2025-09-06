В Хабаровске запустят аналог наземного метро

Наиболее успешно городские электропоезда в настоящее время интегрированы в транспортную систему Москву. В мегаполисе действует сразу несколько так называемых диаметров, которые существенно дополняют перегруженные метро и автомагистрали. Также городские электрички используются в Красноярске, Ростове-на-Дону, Челябинске и в ряде других крупных городов России.