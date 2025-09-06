В Кремле рассказали о ситуации с возвращением западных компаний

«Тот бизнес, который ушел, — он не возвращается», — передает слова Пескова ТАСС. Он подчеркнул, что дискуссии о возможном возвращении западных брендов пока не имеют оснований, так как их места уже занимают новые игроки. Песков добавил, что иностранные компании проявляют значительный интерес к возможностям, которые открылись после ухода крупных западных корпораций.