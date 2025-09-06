В Кремле рассказали о ситуации с возвращением западных компаний

Место ушедших компаний не пустует, заявил Песков.
Западные компании, покинувшие российский рынок, не планируют возвращаться, а освободившиеся ниши активно заполняются бизнесом из других государств. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Тот бизнес, который ушел, — он не возвращается», — передает слова Пескова ТАСС. Он подчеркнул, что дискуссии о возможном возвращении западных брендов пока не имеют оснований, так как их места уже занимают новые игроки. Песков добавил, что иностранные компании проявляют значительный интерес к возможностям, которые открылись после ухода крупных западных корпораций.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин отмечал, что Россия рассмотрит возможность возвращения только тех брендов, которые вели себя ответственно: не заявляли о полном уходе, продолжали работу через дочерние предприятия и сохранили трудовые коллективы. Все подобные решения будут приниматься индивидуально специальной комиссией, чтобы обеспечить баланс интересов.
Несмотря на то, что президент РФ Владимир Путин упоминал о возможном возвращении некоторых западных компаний, он подчеркнул, что приоритетом остаются интересы российского бизнеса. Эксперты ранее прогнозировали, что возвращение международных брендов может изменить потребительский рынок, но только при условии их адаптации к новым экономическим реалиям.