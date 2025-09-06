Ричмонд
Во Владивостоке на острове Русский заработает фондовый центр

На сессии Восточного экономического форума «Капитализация Дальнего Востока: как финансовый центр на острове Русский обеспечит развитие макрорегиона?» сообщили, что для финансового обеспечения Международной территории опережающего развития в Приморье во Владивостоке заработает фондовый центр.

«Речь идет о запуске полноценной фондовой биржи, товарно-сырьевой биржи и биржи цифровых финансовых активов. Все три компонента объединит восточная биржа, которая де-юре и де-факто уже работает во Владивостоке», — сказал генеральный директор АО «Фонд “Кристалл роста” Александр Крутиков.

Эксперт рассказал, что на полях ВЭФ Фонд «Кристалл роста» и Восточная биржа стали партнерами. Теперь им предстоит создать правовые условия для ускорения выхода дальневосточных компаний на биржу, сократить сроки процедуры размещения и создать необходимые преференции как для эмитентов, так и для инвесторов.