Во Владивостоке на острове Русский заработает фондовый центр

Эксперт рассказал, что на полях ВЭФ Фонд «Кристалл роста» и Восточная биржа стали партнерами. Теперь им предстоит создать правовые условия для ускорения выхода дальневосточных компаний на биржу, сократить сроки процедуры размещения и создать необходимые преференции как для эмитентов, так и для инвесторов.