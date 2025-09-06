Под Омском построят комплекс экстремальных видов спорта и парк глэмпингов

Кроме того, на территории Новотроицкого поселения планируется создание уникального рекреационного комплекса, который будет включать в себя отдых и лечение с элементами культурно-познавательного туризма. В рамках проекта будет построена туристическая база с необходимой инфраструктурой. Этот проект, рассчитанный на пять лет, предусматривает инвестиции в размере 300 миллионов рублей, и его завершение намечено на 2028 год.