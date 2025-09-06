Под Омском построят комплекс экстремальных видов спорта и парк глэмпингов

В Омском районе прошли рабочие встречи местной власти с предпринимателями по вопросам развития внутреннего туризма. В центре обсуждения была реализация нескольких значимых инвестиционных проектов в сфере туризма, которые могут существенно повлиять на развитие района и привлечение туристов.
Одним из таких проектов стал инвестиционный проект «Вокруг неба», который планируют реализовать на территории Новотроицкого сельского поселения. Идея проекта заключается в создании комплекса экстремальных видов спорта и активного отдыха, с организацией сервисной инфраструктуры и базы отдыха в формате «глэмпинг». Проект предполагает круглогодичное функционирование, а также развитие зимних и летних видов спорта.
Объём инвестиций в проект составляет около 260 миллионов рублей, а его реализация рассчитана на два года. Инвестпроект реализует владелец парка «Вокруг света» Хусайн Закриев. В настоящее время ведутся монтажные работы инженерной инфраструктуры, их окончание запланировано на второй квартал 2026 года. Предполагается, что парк сможет принять до 250 человек одновременно.
Кроме того, на территории Новотроицкого поселения планируется создание уникального рекреационного комплекса, который будет включать в себя отдых и лечение с элементами культурно-познавательного туризма. В рамках проекта будет построена туристическая база с необходимой инфраструктурой. Этот проект, рассчитанный на пять лет, предусматривает инвестиции в размере 300 миллионов рублей, и его завершение намечено на 2028 год.
Следующий проект был презентован в Надеждинском поселении, где ООО «Остров» реализует проект «Владимиростров». Это парк глэмпингов, расположенный на острове в затоне реки Иртыш, недалеко от городища «Битые горки». От Омска — всего 35 минут езды. В рамках проекта планируется строительство 40 глэмпингов, в том числе 20 сезонных палаток, с общей вместимостью до 100 человек, в зависимости от сезона. Объём инвестиций в данный проект на текущий момент составил 113 миллионов рублей.