В Красноярске восстановили работу водозабора «Гремячий лог»

«Благодарим всех жителей левобережья за понимание этой чрезвычайной ситуации в системе питьевого водоснабжения города. За эти несколько дней была проделана огромная работа как по очистке оборудования осветления речной воды на водозаборе, так и по снижению мутности самого Енисея благодаря увеличению сброса воды с Красноярской ГЭС. В ближайшие сутки нам предстоит снова провести на водопроводных сетях более четырёхсот переключений, чтобы вернуться на постоянную схему питьевого водоснабжения. В связи с чем не исключаем, что в момент открытия-закрытия задвижек водопроводная вода временно будет не такой прозрачной, как привыкли красноярцы. Но заверяем, что вся вода в городской системе питьевого водоснабжения Красноярска от всех водозаборных сооружений соответствуют требованиям безопасности по всем показателям, включая её органалептические свойства качества по цветности и мутности», — отмечает гендиректор «КрасКом» Олег Гончеров.