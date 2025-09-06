Пермский аэропорт заключил мировое соглашение с федеральным предприятием

Летом текущего года госкопмпания обратилась с иском к аэропорту с требованием обязать ответчика устранить ряд дефектов и недостатков на взлетно-посадочной полосе, рулежной дороже и перроне. В числе прочего ФГУП требовало устранить продольные и поперечные трещины с шириной раскрытия до 10 мм на взлетно-посадочной полосе, восстановить герметизацию швов, а также устранить сколы и уступы кромок плит. Также истец потребовал оштрафовать АО на 1,639 млн руб.