Золотодобывающую фабрику запустили на севере Иркутской области

После выхода на проектную мощность в 2026 году планируют перерабатывать до 4,5 миллионов тонн руды в год и производить до четырех тонн золота. Также предприятие вложило деньги в создание объектов инфраструктуры перерабатывающего комплекса, вахтового поселка, вспомогательных зданий и сооружений.