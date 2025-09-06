Золотодобывающую фабрику запустили на севере Иркутской области

В Бодайбинском районе произвели технологический запуск золотоизвлекательной фабрики горно-обогатительного комбината, где в год будут производить до четырёх тонн золота. Об этом irk.aif.ru сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области.
«Иркутская область — лидер в России по запасам золота. На территории региона располагаются более 30% от общероссийского показателя. В последние годы Приангарье интенсивно наращивает потенциал золотодобычи», — прокомментировал губернатор региона Игорь Кобзев.
Запуск горно-обогатительного комбината позволит создать более тысячи рабочих мест.
После выхода на проектную мощность в 2026 году планируют перерабатывать до 4,5 миллионов тонн руды в год и производить до четырех тонн золота. Также предприятие вложило деньги в создание объектов инфраструктуры перерабатывающего комплекса, вахтового поселка, вспомогательных зданий и сооружений.
Ожидается, что за десять лет работы фабрики инвестиции в социально-экономическое развитие региона превысят 30 миллиардов рублей, а объем налоговых отчислений в бюджеты всех уровней составит более 10 миллиардов рублей.