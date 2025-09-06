В Самаре произведут 600 двигателей для космоса

Так, Владимир Путин посетил ПАО «ОДК-Кузнецов», где ему была организована ознакомительная экскурсия и продемонстрирован новый мощный двигатель, пригодный, в частности, для использования на заводах, занимающихся сжижением природного газа. Совещание по вопросам двигателестроения было проведено непосредственно на территории предприятия.