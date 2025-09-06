В Самаре произведут 600 двигателей для космоса

В течение семи лет самарское предприятие «ОДК-Кузнецов» рассчитывает выпустить свыше шестисот двигателей РД-107A. Об этом 5 сентября главе государства Владимиру Путину сообщил Дмитрий Баканов, генеральный директор «Роскосмоса». Напомним, 5 сентября президент провел в Самаре совещание, посвященное развитию отрасли двигателестроения.
Так, Владимир Путин посетил ПАО «ОДК-Кузнецов», где ему была организована ознакомительная экскурсия и продемонстрирован новый мощный двигатель, пригодный, в частности, для использования на заводах, занимающихся сжижением природного газа. Совещание по вопросам двигателестроения было проведено непосредственно на территории предприятия.
А еще Владимир Путин отдал распоряжение о завершении разработки и запуске в серийное производство. Ожидается, что это позволит в будущем создать авиалайнер нового поколения.