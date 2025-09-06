В Самаре привели в порядок 30 км гостевых маршрутов

В Самаре активно воплощаются в жизнь общегосударственные инициативы. Как сообщили в департаменте по связям с общественностью, в главном городе области было осуществлено обновление ключевых дорожных артерий.
В рамках работ было восстановлено до соответствия стандартам 4,8 км Волжского шоссе, 9,9 км Красноглинского шоссе, 9,2 км Московского шоссе, а также 5,8 км улицы Демократической. В общей сложности дорожными службами было модернизировано 30 км дорожного покрытия.
Эти участки дорог характеризуются высокой загруженностью. Ежедневный трафик здесь варьируется от 39 до 95 тысяч транспортных средств. Подрядные организации выполнили замену поврежденного асфальтового покрытия, а также произвели замену бордюрного камня и элементов ливневой канализации.