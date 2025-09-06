Ричмонд
+32°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СДЭК построит в Новосибирске склад за 1 млрд рублей

Министр экономического развития Лев Решетников поддержал инициативу, но отметил: для получения земли без торгов проект должен превышать 1,5 млрд рублей.

Министр экономического развития Лев Решетников поддержал инициативу, но отметил: для получения земли без торгов проект должен превышать 1,5 млрд рублей.

Компания СДЭК Глобал планирует построить в Новосибирске новый складской комплекс площадью 7−10 тыс. кв. м за 1 млрд рублей. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Сейчас оператор арендует 4 тыс. кв. м в Кировском районе, но рост объёмов грузов требует расширения. Новый объект будет построен по схеме Build-to-Suit — «под ключ» и класса А, что повысит эффективность: с 50 до 60 грузомест в час на одного сотрудника.

Руководство компании обратилось к министру экономического развития Льву Решетникову за помощью в поиске участка в 2,5 гектара. Если локация будет определена до конца 2025 года, запуск склада ожидается в 2027-м.

Министр поддержал инициативу, но отметил: для получения земли без торгов проект должен превышать 1,5 млрд рублей.