СДЭК построит в Новосибирске склад за 1 млрд рублей

Сейчас оператор арендует 4 тыс. кв. м в Кировском районе, но рост объёмов грузов требует расширения. Новый объект будет построен по схеме Build-to-Suit — «под ключ» и класса А, что повысит эффективность: с 50 до 60 грузомест в час на одного сотрудника.