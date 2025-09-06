СДЭК построит в Новосибирске склад за 1 млрд рублей

Министр экономического развития Лев Решетников поддержал инициативу, но отметил: для получения земли без торгов проект должен превышать 1,5 млрд рублей.
Компания СДЭК Глобал планирует построить в Новосибирске новый складской комплекс площадью 7−10 тыс. кв. м за 1 млрд рублей. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Сейчас оператор арендует 4 тыс. кв. м в Кировском районе, но рост объёмов грузов требует расширения. Новый объект будет построен по схеме Build-to-Suit — «под ключ» и класса А, что повысит эффективность: с 50 до 60 грузомест в час на одного сотрудника.
Руководство компании обратилось к министру экономического развития Льву Решетникову за помощью в поиске участка в 2,5 гектара. Если локация будет определена до конца 2025 года, запуск склада ожидается в 2027-м.
Министр поддержал инициативу, но отметил: для получения земли без торгов проект должен превышать 1,5 млрд рублей.