Благодаря трем проектам КРТ в Зеленограде появится около 7,7 тысячи рабочих мест

«В соответствии с поручениями Сергея Собянина город планомерно развивает особую экономическую зону “Технополис Москва”. В ОЭЗ работает более 230 высокотехнологичных предприятий, и их число продолжает расти. Так, на площадке “Алабушево” планируется создать свыше 180 тысяч квадратных метров промышленно-производственных помещений и общественно-деловой недвижимости. К проекту будут привлечены коммерческие застройщики и инвесторы. Его реализация позволит создать не менее двух тысяч новых рабочих мест. В рамках второго проекта на этой же территории появится еще 2,5 тысячи квадратных метров офисно-деловой недвижимости, что обеспечит дополнительно 250 рабочих мест», — отметил заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.