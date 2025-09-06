Благодаря трем проектам КРТ в Зеленограде появится около 7,7 тысячи рабочих мест

В Зеленограде на разных стадиях реализации находятся три проекта комплексного развития территорий (КРТ), благодаря которым в округе появится около 7,7 тысячи новых рабочих мест. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«В рамках трех проектов КРТ в Зеленограде будет реорганизовано 30,8 гектара территорий. В общей сложности там построят более полумиллиона квадратных метров недвижимости. При этом около 70 процентов застройки — свыше 380,5 тысячи квадратных метров — придется на объекты общественно-деловой и промышленно-производственной инфраструктуры. Там, в частности, будут возведены современные инновационные предприятия, офисно-деловые центры, объекты образования и спорта. В результате это позволит создать в Зеленограде около 7,7 тысячи дополнительных рабочих мест», — рассказал Владимир Ефимов.
Комплексным развитием двух площадок в районах Силино и Матушкино, расположенных в бывшей промзоне Алабушево, занимается городской оператор — особая экономическая зона (ОЭЗ) «Технополис Москва», а третьей, в бывшей промзоне Малино района Крюково, — инвестор.
«В соответствии с поручениями Сергея Собянина город планомерно развивает особую экономическую зону “Технополис Москва”. В ОЭЗ работает более 230 высокотехнологичных предприятий, и их число продолжает расти. Так, на площадке “Алабушево” планируется создать свыше 180 тысяч квадратных метров промышленно-производственных помещений и общественно-деловой недвижимости. К проекту будут привлечены коммерческие застройщики и инвесторы. Его реализация позволит создать не менее двух тысяч новых рабочих мест. В рамках второго проекта на этой же территории появится еще 2,5 тысячи квадратных метров офисно-деловой недвижимости, что обеспечит дополнительно 250 рабочих мест», — отметил заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
Площадки, отведенные под редевелопмент в рамках проектов КРТ в Алабушеве, расположены недалеко от одноименного остановочного пункта Октябрьской железной дороги — на проспекте Генерала Алексеева и в Проектируемом проезде № 684.
Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский добавил, что в рамках одного из проектов на территории площадью более 10 гектаров на площадке «Алабушево» построят свыше 110 тысяч квадратных метров промышленно-производственной недвижимости и 72 тысячи квадратных метров общественно-деловой. Там появятся три производственных комплекса, многофункциональный и общественно-деловой центры, а также объект образования, который застройщик передаст городу. Проект планировки территории уже утвержден.
В этой же промзоне в рамках второго проекта КРТ возведут 2,5 тысячи квадратных метров объектов офисно-делового назначения. Благодаря реализации проекта КРТ в Крюкове, где сформируют жилой квартал с разнообразной инфраструктурой, смогут найти работу почти 5,5 тысячи человек.
В рамках программы комплексного развития территорий в бывших промзонах, на неэффективно используемых и незастроенных участках формируют привлекательные пространства, которые органично интегрируют в общегородскую ткань. На текущий момент в столице на разных стадиях проработки и реализации находится 336 проектов КРТ общей площадью более 4,2 тысячи гектаров. Реализуется программа по поручению Сергея Собянина.