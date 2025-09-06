Для туристов из Китая разработают турмаршрут по Свердловской области

«Безвизовый режим для граждан КНР откроет дополнительные двери для сотрудничества в области туризма, торговли и инвестиций, — сказал врио губернатора Свердловской области Денис Паслер. — Регион, обладая богатой историей и культурным наследием, уже имеет потенциал для привлечения туристов». Он подчеркнул, что новая инициатива должна была поддержана качественной инфраструктурой и грамотным маркетингом.