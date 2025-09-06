Ричмонд
Для туристов из Китая разработают турмаршрут по Свердловской области

На Среднем Урале разработают новые туристические маршруты, чтобы привлечь гостей из Китая, а также из Ближнего Востока и стран СНГ.

Об этом сообщает департамент информационной политики региона.

В культурно-выставочном комплексе «Синара Центр» собрались эксперты, они провели первую форсайт сессию. Один из ее итогов — маршруты будут разрабатываться с учётом специфики целевой аудитории.

Напомним, что с 15 сентября Россия вводит безвизовый режим для граждан КНР. Об этом 4 сентября на встрече с членом Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая заявил президент Владимир Путин.

«Безвизовый режим для граждан КНР откроет дополнительные двери для сотрудничества в области туризма, торговли и инвестиций, — сказал врио губернатора Свердловской области Денис Паслер. — Регион, обладая богатой историей и культурным наследием, уже имеет потенциал для привлечения туристов». Он подчеркнул, что новая инициатива должна была поддержана качественной инфраструктурой и грамотным маркетингом.