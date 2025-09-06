Ричмонд
В Самаре треть сотрудников готовы на серую зарплату

Самарцы рассказали, как относятся к зарплате в конвертах.

Источник: Комсомольская правда

В Самаре треть сотрудников готовы пойти на неофициальную работу и получать «серую» зарплату. Данными опроса поделился сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

— 31% респондентов согласны на «серую» зарплату. Причем среди мужчин готовых на такую оплату труда претендентов гораздо больше, чем среди женщин. 48% опрошенных отвергают подобные предложения, — отметили в сообщении.

Наиболее лояльны к «серой» зарплате сотрудники в возрасте от 35 до 45 лет. Молодые люди и респонденты старше 45 выражают меньшую готовность на неофициальное трудоустройство. Люди с высшим образованием реже соглашаются на незаконные схемы.