В Самаре треть сотрудников готовы на серую зарплату

Наиболее лояльны к «серой» зарплате сотрудники в возрасте от 35 до 45 лет. Молодые люди и респонденты старше 45 выражают меньшую готовность на неофициальное трудоустройство. Люди с высшим образованием реже соглашаются на незаконные схемы.