В Самаре треть сотрудников готовы на серую зарплату

В Самаре треть сотрудников готовы пойти на неофициальную работу и получать «серую» зарплату. Данными опроса поделился сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.
— 31% респондентов согласны на «серую» зарплату. Причем среди мужчин готовых на такую оплату труда претендентов гораздо больше, чем среди женщин. 48% опрошенных отвергают подобные предложения, — отметили в сообщении.
Наиболее лояльны к «серой» зарплате сотрудники в возрасте от 35 до 45 лет. Молодые люди и респонденты старше 45 выражают меньшую готовность на неофициальное трудоустройство. Люди с высшим образованием реже соглашаются на незаконные схемы.