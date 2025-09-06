Как защитить карту от блокировки при переводах: советы от Центробанка



В официальном Telegram-канале ЦБ РФ рекомендовали избегать переводы с карт по просьбе незнакомых людей, а также не возвращать самостоятельно деньги, пришедшие якобы по ошибке. Лучше всего обратиться в банк и попросить сделать обратный перевод через реквизиты отправителя.



Передача банковской карты или доступов в онлайн-банк другим лицам тоже чревата блокировками. Регулятор советует быть осторожнее с переводами незнакомцам, в том числе при оплате по номеру телефона в магазинах и на рынках. Такие операции банк может посчитать подозрительными и временно приостановить.



Важный момент — всегда указывайте назначение платежа при переводе денег родным, коллегам или за товары и услуги. Это помогает банку понять цель операции и снизить риск блокировки.



Особенно под риском блокировок находятся пользователи нелегальных сервисов, таких как пиратские сайты, анонимные криптообменники и нелегальные казино. Такие операции могут вовлечь пользователя в незаконные схемы и привести к заморозке счетов на срок до 10 дней.



Для предпринимателей Центробанк напоминает об обязательстве сообщать вовремя об изменениях персональных данных и ведении прозрачного учета доходов, чтобы избежать подозрений налоговых и банковских органов.



Если карта была заблокирована, не стоит паниковать. Нужно оперативно связаться с банком, предоставить необходимые документы и при необходимости обжаловать решение через ЦБ или суд.