Логистическая компания планирует переехать в Новосибирск за 1 млрд рублей

Логистическая компания «СДЭК» планирует построить распределительный центр и склад в Новосибирске. Фирма хочет переехать в более просторное помещение площадью более чем семь тысяч квадратных метров. Об этом владельцы компании рассказали на встрече с министром экономического развития Новосибирской области Львом Решетниковым.