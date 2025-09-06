Логистическая компания планирует переехать в Новосибирск за 1 млрд рублей

Логистическая компания «СДЭК» планирует построить распределительный центр и склад в Новосибирске. Фирма хочет переехать в более просторное помещение площадью более чем семь тысяч квадратных метров. Об этом владельцы компании рассказали на встрече с министром экономического развития Новосибирской области Львом Решетниковым.
Предварительная стоимость проекта по строительству новых складских помещений оценивается в 1 миллиард рублей. Напомним, что сейчас компания арендует здание площадью четыре тысячи квадратных метров в Кировском районе Новосибирска.