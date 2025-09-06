СКО готовится к зиме: угольные запасы обеспечены на 66%

— На железнодорожных тупиках области сформирован запас угля объёмом 60 тысяч тонн. Из них 2,3 тысячи тонн находятся непосредственно в Петропавловске. В наличии имеются: 1600 тонн угля марки «Шубарколь», 500 тонн — «Каражыра», 200 тонн — «Майкобе». Стоимость угля варьируется в зависимости от марки и пункта доставки: уголь из Экибастуза реализуется по цене от 13 500 до 15 000 тенге за тонну, «Шубарколь» — от 19 500 до 25 000 тенге, «Каражыра» — от 18 000 до 24 000 тенге, «Майкөбе» — от 16 500 до 19 000 тенге за тонну, — сообщил Данияр Куанышбаев.