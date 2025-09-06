Ричмонд
+32°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Работодатели смогут платить сотрудникам до миллиона рублей за ребенка

С 2026 года компании получат право перечислять сотрудникам до одного миллиона рублей при рождении ребенка, и такие выплаты не будут облагаться налогами.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Об этом в интервью РИА Новости на ВЭФ-2025 сообщил председатель Наблюдательного совета платформы «Неравнодушный человек» и председатель Общественного совета при Минтруде России Константин Абрамов.

Он отметил, что механизм окажется выгодным и для бизнеса, и для работников, поскольку позволяет получить значимую поддержку без налоговых удержаний.

Абрамов добавил, что компании уже проявляют креативный подход к мерам, направленным на повышение рождаемости.

По его словам, работодателям выгодно сохранять проверенных сотрудников: предоставлять им декретный отпуск, оказывать максимальную поддержку, повышать лояльность и способствовать как можно более быстрому возвращению к работе.

Напомним, 2025−2030 годы объявлены губернатором Глебом Никитиным Пятилетием семьи в Нижегородской области.

Сообщалось, что с 1 июля родители начнут получать «Подарок новорожденному» — электронный сертификат на 20 тысяч рублей от губернатора, который можно использовать для покупки товаров от нижегородских производителей.