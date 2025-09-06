Работодатели смогут платить сотрудникам до миллиона рублей за ребенка

Об этом в интервью РИА Новости на ВЭФ-2025 сообщил председатель Наблюдательного совета платформы «Неравнодушный человек» и председатель Общественного совета при Минтруде России Константин Абрамов.
Он отметил, что механизм окажется выгодным и для бизнеса, и для работников, поскольку позволяет получить значимую поддержку без налоговых удержаний.
Абрамов добавил, что компании уже проявляют креативный подход к мерам, направленным на повышение рождаемости.
По его словам, работодателям выгодно сохранять проверенных сотрудников: предоставлять им декретный отпуск, оказывать максимальную поддержку, повышать лояльность и способствовать как можно более быстрому возвращению к работе.
Напомним, 2025−2030 годы объявлены губернатором Глебом Никитиным Пятилетием семьи в Нижегородской области.
Сообщалось, что с 1 июля родители начнут получать «Подарок новорожденному» — электронный сертификат на 20 тысяч рублей от губернатора, который можно использовать для покупки товаров от нижегородских производителей.