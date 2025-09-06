Песков назвал врагами спонсировавшие ВСУ западные компании

Дмитрий Песков заявил, что Россия заинтересована в возвращении на рынок западных компаний, однако некоторым игрокам этот процесс обойдется дорого. При этом организации, которые открыто финансировали ВСУ, уже «стали для Москвы врагами». По данным Центра стратегических разработок, с февраля 2022-го полностью или частично деятельность в РФ прекратили 1502 компании. Из них 23% попали в так называемый «красный список» — без шансов на возвращение. Подробности — в материале «Газеты.Ru».