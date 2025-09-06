В Татарстане планируют запустить производство протеина

Ежегодно в районе производят 92 тысячи тонн требуемового для производства молока при этом средний надой на корову превышает 10 тысяч килограммов, а ежедневный объем составляет около 320 тонн. Эти показатели позволяют Мамадышскому району занимать третье место в Татарстане по молочному производству.