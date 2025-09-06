В Татарстане планируют запустить производство протеина

В Мамадышском районе Татарстана ищут инвестора для запуска производства протеина из сыворотки. Глава муниципалитета Вадим Никитин сообщил, что площадка с готовой инфраструктурой расположена в промышленном парке «Вятка». Уже есть сырье, трудовые ресурсы и налаженная логистика.
Ежегодно в районе производят 92 тысячи тонн требуемового для производства молока при этом средний надой на корову превышает 10 тысяч килограммов, а ежедневный объем составляет около 320 тонн. Эти показатели позволяют Мамадышскому району занимать третье место в Татарстане по молочному производству.
Вице-президент Ассоциации предприятий малого и среднего бизнеса Татарстана Раиль Гатауллин отметил, что производство протеина имеет высокий потенциал: продукт востребован не только в спортивном питании, но и как биологически активная добавка, позволяющая восполнить недостаток белка в рационе.
Ранее стало известно, что в Мамадышском районе расширится парк экстремальных зимних видов спорта.