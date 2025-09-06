В Севастополе с начала года ввели порядка 165 тысяч «квадратов» жилья

Вице-премьер, посетив Севастополь, провел совещание по социально-экономическому развитию региона.
«Хочу отметить, что все запланированное выполняется. C начала года введено порядка 165 000 квадратных метров жилья. Это на 2,7% больше, чем в прошлом году», — написал Хуснуллин в своем Telegram-канале по итогам поездки.
Кроме того, он отметил имеющуюся в регионе хорошую динамику по дорогам: 97,7% федеральных и 78,1% региональных дорог имеют нормативное состояние.
Также в городе-герое появляется новый общественный транспорт. Так, благодаря федеральной поддержке в прошлом году приобретены 28 автобусов, уточнил зампредседателя правительства.
«Строятся знаковые объекты, есть серьезные задачи по модернизации системы водоснабжения Севастополя. Обсудили с коллегами планы на ближайшие три года и перспективой до 2030 года, что нужно сделать», — резюмировал Хуснуллин.
Ранее зампредседателя правительства сообщал, что объем жилья в России по действующим разрешениям на строительство достиг 172 миллионов квадратных метров, что на 4% больше, чем годом ранее. Также Хуснуллин доложил президенту страны Владимиру Путину, что в России по состоянию на 1 августа введено 60 миллионов квадратных метров жилья, по итогам года будет построено более 100 миллионов «квадратов».