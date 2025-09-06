В Севастополе с начала года ввели порядка 165 тысяч «квадратов» жилья

Ранее зампредседателя правительства сообщал, что объем жилья в России по действующим разрешениям на строительство достиг 172 миллионов квадратных метров, что на 4% больше, чем годом ранее. Также Хуснуллин доложил президенту страны Владимиру Путину, что в России по состоянию на 1 августа введено 60 миллионов квадратных метров жилья, по итогам года будет построено более 100 миллионов «квадратов».