Более 27 млн тонн кормов заготовлено в Казахстане

«В преддверии зимовки 2025−2026 годов продолжается активная работа по заготовке кормов для сельскохозяйственных животных. По информации местных исполнительных органов заготовлено 22,3 млн тонн сена (91% от плана), почти 1,8 млн тонн сенажа (102,5%), 1,2 млн. тонн концентрированных кормов (21%), 700 тыс тонн силоса (34,4%), более 1,6 млн тонн соломы (34,9%)», — говорится в сообщении.
Активная работа отмечена в Северо-Казахстанской области (115,2%), а также в Акмолинской, Костанайской, Восточно-Казахстанской областях и в Шымкенте (100%). В Жетысу показатель составил 99,5%.
«Указанные объемы заготовленных кормов позволяют обеспечить полноценное кормление с получением плановых объемов продукции и приплода, а также сохранности поголовья в целом. В целом обстановка по кормообеспеченности в республике стабильная», — заключили в минсельхозе.