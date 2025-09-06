Юрист дала советы покупателям жилья в Крыму

«Это очень высокая ставка. И сейчас чаще всего выгоднее снимать объект недвижимости, чем приобретать его за такую ставку. В ипотеку базовую сейчас чаще всего берут объекты те граждане, которые выбрали для себя уже какой-то идеальный объект, и при этом продают свой объект недвижимости. То есть они берут базовую ипотеку по базовой ставке на короткий срок в надежде, что сейчас свой объект продастся, и эта ипотека полностью будет погашена», — сказала гостья эфира.