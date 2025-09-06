Ричмонд
+30°
гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Алиханов рассказал, какие российские товары востребованы за рубежом

Руководитель Минпромторга России Антон Алиханов рассказал, что самыми востребованными российскими товарами за рубежом являются металлы, удобрения, химия и лесоматериалы, а также сельскохозяйственная продукция, различные типы машин и оборудования, сообщает РИА «Новости».

Руководитель Минпромторга России Антон Алиханов рассказал, что самыми востребованными российскими товарами за рубежом являются металлы, удобрения, химия и лесоматериалы, а также сельскохозяйственная продукция, различные типы машин и оборудования, сообщает РИА «Новости».

Министр заявил, что потребоность Турции в российской меди увеличилась в 2,5 раза, а в полуфабрикатах из железа — в полтора раза.

Поставки продукции машиностроения в Саудовскую Аравию увеличились почти втрое, алюминия в Бразилию примерно вдвое, сказал Алиханов.

Читайте материал «Синоптик сказал, что в Москву пришло “бабье лето”».

Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.

Узнать больше по теме
Антон Алиханов: биография самого молодого губернатора в современной России и главы Минпромторга
Главное из биографии министра промышленности и торговли РФ Антона Алиханова. В 30 лет чиновник стал губернатором Калининградской области, еще через восемь он возглавил министерство. Политик не стесняется говорить о семье, работе, детстве и своем непростом прошлом.
Читать дальше