Алиханов рассказал, какие российские товары востребованы за рубежом

Руководитель Минпромторга России Антон Алиханов рассказал, что самыми востребованными российскими товарами за рубежом являются металлы, удобрения, химия и лесоматериалы, а также сельскохозяйственная продукция, различные типы машин и оборудования, сообщает РИА «Новости».
Министр заявил, что потребоность Турции в российской меди увеличилась в 2,5 раза, а в полуфабрикатах из железа — в полтора раза.
Поставки продукции машиностроения в Саудовскую Аравию увеличились почти втрое, алюминия в Бразилию примерно вдвое, сказал Алиханов.
