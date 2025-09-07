Ричмонд
Нацбанк определил курс доллара и курс евро на 7 сентября

Нацбанк Беларуси назвал курс евро, курс доллара и курс российского рубля на 7 сентября, воскресенье.

Источник: Комсомольская правда

Национальный банк установил курсы валют на 7 сентября, воскресенье. В частности, курс евро, курс доллара и курс российского рубля сохранены на выходных.

Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.

В частности, на воскресенье, 7 сентября, Национальным банком установлены такие валютные курсы: 1 доллар США равен 2,9994 белорусского рубля, 1 евро — 3,4921 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,6959 белорусского рубля.

Сравнительно валютным курса, установленным на пятницу, 5 сентября, и субботу, 6 сентября, курс доллара, курс евро и курс российского рубля остались без изменений.

