Нацбанк определил курс доллара и курс евро на 7 сентября

Национальный банк установил курсы валют на 7 сентября, воскресенье. В частности, курс евро, курс доллара и курс российского рубля сохранены на выходных.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
В частности, на воскресенье, 7 сентября, Национальным банком установлены такие валютные курсы: 1 доллар США равен 2,9994 белорусского рубля, 1 евро — 3,4921 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,6959 белорусского рубля.
Сравнительно валютным курса, установленным на пятницу, 5 сентября, и субботу, 6 сентября, курс доллара, курс евро и курс российского рубля остались без изменений.
